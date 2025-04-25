Під москвою підірвали генерала Москалика з Генштабу рф

російський генерал-майор помер

У місті Балашиха в Московській області стався вибух авто, біля якого в цей момент проходив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу рф Ярослав Москалик. російський генерал-майор помер

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Москалик проходив повз, перебуваючи біля свого будинку. Слідчий комітет уже порушив кримінальну справу за фактом вибуху авто Volkswagen Passat.