Під москвою підірвали генерала Москалика з Генштабу рф
25 квітня 2025, 13:31
фото з відкритих джерел
російський генерал-майор помер
У місті Балашиха в Московській області стався вибух авто, біля якого в цей момент проходив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу рф Ярослав Москалик. російський генерал-майор помер
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Москалик проходив повз, перебуваючи біля свого будинку. Слідчий комітет уже порушив кримінальну справу за фактом вибуху авто Volkswagen Passat.