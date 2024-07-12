Під москвою розбився пасажирський літак
12 липня 2024, 16:35
Фото: omoskva.ru
На борту не було пасажирів, тільки троє членів екіпажу.
Удень у п'ятницю, 12 липня, в московській області зазнав аварії пасажирський літак Sukhoi Superjet.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За їхньою інформацією аварія сталася в Коломенському районі. Повітряне судно впало під час тестового польоту після планового ремонту. На борту не було пасажирів, тільки троє членів екіпажу. Усі вони загинули.
За даними Telegram-каналів, літак належав авіакомпанії "Газпромавіа". Він летів із заводу Луховиці в аеропорт "Внуково".
Міністерство надзвичайних ситуацій росії підтвердило авіатрощу. Пише, що ніхто з населення не постраждав.
Сухий Суперджет (SSJ-100) — близькомагістральний пасажирський літак. Раніше називався RRJ95 — Russian Regional Jet. Вміщує 95 пасажирів та трьох членів екіпажу. Може перевозити людей на 3000 км. Перший політ моделі відбувся 19 травня 2008 року.
Із цією моделлю траплявся інцидент, коли на борту були пасажири. 5 травня 2019 року виконував рейс москва — Мурманськ. Незабаром після вильоту екіпаж запросив аварійну посадку. Після жорсткого приземлення виникла пожежа, вогонь повністю охопив хвостову частину літака. З 78 пасажирів і членів екіпажу врятувалися 37.