Під москвою розбився пасажирський літак

На борту не було пасажирів, тільки троє членів екіпажу.

Удень у п'ятницю, 12 липня, в московській області зазнав аварії пасажирський літак Sukhoi Superjet.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За їхньою інформацією аварія сталася в Коломенському районі. Повітряне судно впало під час тестового польоту після планового ремонту. На борту не було пасажирів, тільки троє членів екіпажу. Усі вони загинули.

За даними Telegram-каналів, літак належав авіакомпанії "Газпромавіа". Він летів із заводу Луховиці в аеропорт "Внуково".

Міністерство надзвичайних ситуацій росії підтвердило авіатрощу. Пише, що ніхто з населення не постраждав.