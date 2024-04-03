Під москвою вибухнула електропідстанція

Деякі райони москви були знеструмлені. Крім цього зупинилась робота тролейбусів.

На енергопідстанції в Подольську московської області стався вибух.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Через вибух підстанції, що знаходиться поблизу залізничної станції "Подольськ", деякі райони москви були знеструмлені. Крім цього зупинилась робота тролейбусів.

Попередньо, вийшов з ладу масляний вимикач.

Офіційний представник МЗС рф Марія Захарова повідомила, що росія планує звертатися до міжнародних судів з приводу "причетності України до терактів". За її словами, документи у цій справі вже готуються, пишуть росЗМІ.

"росія має намір звертатися до міжнародних судових інстанцій. Наразі готуються відповідні документи: і ці документи, і наша країна проходять відповідні обов'язкові процедури", – сказала вона.

Захарова додала, що у вже спрямованій росією ноті на адресу України щодо порушення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму немає вимог щодо теракту у "Крокус Сіті Холлі". москва направить Києву нову ноту як досудову претензію, якщо причетність української сторони до теракту буде доведена, наголосила речниця МЗС рф.