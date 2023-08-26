Під москвою знову гучно: мер заявив про атаку дронів

У росіян була неспокійна ніч.

Уночі 26 серпня у Московській області прогриміли вибухи. Столицю рф нібито намагався атакувати безпілотник.

Про це повідомив мер москви Сергій Собянін.

"Сьогодні вночі силами ППО на підльоті до москви в Істринському районі знищено безпілотник. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", – написав він.

За повідомленням російського пропагандистського агентства "Риа Новости", у всіх московських аеропортах оголошено план "Килим" (вводиться, коли в небі фіксують невідомі об'єкти), усі рейси на виліт та приліт затримуються. Щонайменше 24 авіарейси затримано та вісім скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво".