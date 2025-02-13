Під москвою знищили новітні комплекси "Валдай" – ГУР

Вони призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА

У ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території військової частини 52116 у місті Долгопрудний під москвою стався сильних вибух.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

Зазначається, що це новітня розробка російського військово-промислового комплексу ― перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора росії.

"Військова частина, на якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над москвою", - додали в розвідці.