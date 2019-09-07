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Під обстрілами бойовиків дістали поранення четверо військових

"Внаслідок ворожих обстрілів 4 військовослужбовці отримали поранення та 1 – бойове травмування"
У вівторок на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, поранивши чотирьох українських військових.
Під обстрілами бойовиків дістали поранення четверо військових Фото: ООС

Від початку доби збройні формування РФ обстрілювали позиції підрозділів ОС із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє у Facebook прес-центр Об’єднаних сил.

"Внаслідок ворожих обстрілів 4 військовослужбовці отримали поранення та 1 – бойове травмування", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі зазначили, що на обстріли з боку бойовиків "наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Нагадаємо, що бойовики виклали в соцмережі відео ракетного обстрілу Мар'їнки із зони житлової забудови.

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09 07 2019 20:53
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