Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Під парламентом Грузії вуличні бої: президентка відмовляється йти з посади

01 грудня 2024, 09:11
Під парламентом Грузії вуличні бої: президентка відмовляється йти з посади
Фото: Українська правда
В Тбілісі біля урядових будівель пожежі.

Ввечері 30 листопада в столиці грузії відновились мітинги - уряд силовими методами розганяє протестувальників. 

Мітинги тривають вже четвертий день поспіль. 

Про це передає грузинська служба Радіо Свобода. 

В той же час, президентка Грузії підтримала протести і відмовилася йти з посади після завершення мандату.

Вчора ввечері  на проспекті Руставелі в Тбілісі під будівлею парламенту зібралися противники проросійської партії "Грузинська мрія" і виступають проти рішення проросійської партії відмовитись від переговорів про вступ Грузії до Євросоюзу.

Учасники акції перекрили проїжджу частину центрального проспекту Тбілісі.

Також на знак протесту мітингувальники спалили опудало засновника партії Бідзіни Іванішвілі, а Міністерство внутрішніх справ Грузії у відповідь попередило про приведення в готовність поліції. 

Пізніше МВС Тбілісі заявило, що акція протесту "вийшла за рамки закону про збори і демонстрації". 

Паралельно з цим на вулиці Братів Зубалашвілі відбулися сутички між демонстрантами й поліцією. 

ЗМІ пишуть, що протестувальники обстрілювали спецназ петардами, у відповідь поліція застосувала водомети.

Ближче до опівночі протестувальники почали зводити Барикади на проспекті Руставелі. Силовики використали проти них водомети та сльозогінний газ. Частина демонстрантів перемістилася до парку 9 квітня.

Мітингарі зводять барикади, поліція закидує їх сльозогінним газом.

Проте також проходять в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі, Телаві, Гурджаані та інших містах Грузії.

Протести підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі і заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів".

Вона аргументувала рішення тим, що наразі в Грузії "немає легітимного парламенту", який міг би обрати її наступника.

"Мій мандат діятиме доти, доки не буде законно обраний парламент, який законно обере когось замість мене. Я з вами і буду", – заявила Зурабішвілі.

Вона додала, що у неділю проведе зустріч із представниками громадськості і політичними партіями.

 

Грузіямітингипротести

Останні матеріали

Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
Політика
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
29 листопада 2024, 15:38
Натисніть на
Політика
Натисніть на "Грузинську мрію". Віддати Грузію на поталу кремлю було б великою геополітичною помилкою – Atlantic Council
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 11:44
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Політика
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 00:19
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Політика
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 15:32
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 12:34
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 листопада 2024, 13:00
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Cуспільство
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 23:58
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Політика
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 17:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється