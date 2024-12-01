Під парламентом Грузії вуличні бої: президентка відмовляється йти з посади

В Тбілісі біля урядових будівель пожежі.

Ввечері 30 листопада в столиці грузії відновились мітинги - уряд силовими методами розганяє протестувальників.

Мітинги тривають вже четвертий день поспіль.

Про це передає грузинська служба Радіо Свобода.

В той же час, президентка Грузії підтримала протести і відмовилася йти з посади після завершення мандату.

Вчора ввечері на проспекті Руставелі в Тбілісі під будівлею парламенту зібралися противники проросійської партії "Грузинська мрія" і виступають проти рішення проросійської партії відмовитись від переговорів про вступ Грузії до Євросоюзу.

Учасники акції перекрили проїжджу частину центрального проспекту Тбілісі.

Також на знак протесту мітингувальники спалили опудало засновника партії Бідзіни Іванішвілі, а Міністерство внутрішніх справ Грузії у відповідь попередило про приведення в готовність поліції.

Пізніше МВС Тбілісі заявило, що акція протесту "вийшла за рамки закону про збори і демонстрації".

Паралельно з цим на вулиці Братів Зубалашвілі відбулися сутички між демонстрантами й поліцією.

ЗМІ пишуть, що протестувальники обстрілювали спецназ петардами, у відповідь поліція застосувала водомети.

Ближче до опівночі протестувальники почали зводити Барикади на проспекті Руставелі. Силовики використали проти них водомети та сльозогінний газ. Частина демонстрантів перемістилася до парку 9 квітня.

Мітингарі зводять барикади, поліція закидує їх сльозогінним газом.

Проте також проходять в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі, Телаві, Гурджаані та інших містах Грузії.

Протести підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі і заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів".

Вона аргументувала рішення тим, що наразі в Грузії "немає легітимного парламенту", який міг би обрати її наступника.

"Мій мандат діятиме доти, доки не буде законно обраний парламент, який законно обере когось замість мене. Я з вами і буду", – заявила Зурабішвілі.

Вона додала, що у неділю проведе зустріч із представниками громадськості і політичними партіями.