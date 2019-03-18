CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРозгерметизація газопроводу із загорянням відбулася неподалік Тернополя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Тернополем загорівся газопровід
Розгерметизація відбулася на трубопроводі низького тиску
Фото: ДСНС
"Наприкінці сьогоднішнього дня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Бірки, на місці пожежі сухої трави, яка виникла вчора, виявлено полум’я, що виходить з-під землі. Ймовірно, пошкоджено газопровід. До місця події негайно направлено пожежно-рятувальний підрозділ. Рятувальники ліквідували вогнище за лічені хвилини, та викликали аварійну бригаду служби газу.
Наразі з’ясували, що розгерметизація відбулася на трубопроводі низького тиску", - повідомляє прес-служба ДСНС в області.
На місці події працюють фахівці. Газопостачання до населених пунктів не припиняють.
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