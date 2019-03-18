Під Тернополем загорівся газопровід

Розгерметизація газопроводу із загорянням відбулася неподалік Тернополя.

"Наприкінці сьогоднішнього дня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Бірки, на місці пожежі сухої трави, яка виникла вчора, виявлено полум’я, що виходить з-під землі. Ймовірно, пошкоджено газопровід. До місця події негайно направлено пожежно-рятувальний підрозділ. Рятувальники ліквідували вогнище за лічені хвилини, та викликали аварійну бригаду служби газу.

Наразі з’ясували, що розгерметизація відбулася на трубопроводі низького тиску", - повідомляє прес-служба ДСНС в області.

На місці події працюють фахівці. Газопостачання до населених пунктів не припиняють.