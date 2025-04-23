Під Торецьком ЗСУ захопили в полон найманця із Сенегалу

У бригаді повідомили, що при огляді полоненого була знайдена карта російського банку.

Бійці 49 окремої штурмової бригади "Карпатська Січ" біля Торецька взяли в полон громадянина Сенегалу, який приїхав воювати за росію.

Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.

Як сказав сам полонений, він вчився два роки у росії і хотів виїхати у Європу. Один з військовослужбовців бригади уточнив, що сенегалець хотів емігрувати в Німеччину, але "йому сказали, щоб він пішов на лінію бойового зіткнення, заробив гроші, а тоді переїде далі".

"Повели його на евакуацію. Він думав, що ми його розстрілювати йдемо. Ну куди його розстрілювати? На нього і так шкода дивитися. Кажу своєму напарнику "Тримай його, бо втратимо". Потім ми його не знайдемо в темряві", - пригадав інший український боєць.

У бригаді повідомили, що при огляді полоненого була знайдена карта російського банку. Також він мав незначні поранення лівої ноги, тому йому надали допомогу.

"Я розумію, що росія вас убиває. Зараз я не хочу до Європи, хочу тільки додому. росія – це дуже погано", - звернувся полонений.