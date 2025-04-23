Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Під Торецьком ЗСУ захопили в полон найманця із Сенегалу

23 квітня 2025, 15:55
Під Торецьком ЗСУ захопили в полон найманця із Сенегалу
Скриншот з відео
У бригаді повідомили, що при огляді полоненого була знайдена карта російського банку.
Бійці 49 окремої штурмової бригади "Карпатська Січ" біля Торецька взяли в полон громадянина Сенегалу, який приїхав воювати за росію.
 
Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.
 
Як сказав сам полонений, він вчився два роки у росії і хотів виїхати у Європу. Один з військовослужбовців бригади уточнив, що сенегалець хотів емігрувати в Німеччину, але "йому сказали, щоб він пішов на лінію бойового зіткнення, заробив гроші, а тоді переїде далі".
 
"Повели його на евакуацію. Він думав, що ми його розстрілювати йдемо. Ну куди його розстрілювати? На нього і так шкода дивитися. Кажу своєму напарнику "Тримай його, бо втратимо". Потім ми його не знайдемо в темряві", - пригадав інший український боєць.
 
У бригаді повідомили, що при огляді полоненого була знайдена карта російського банку. Також він мав незначні поранення лівої ноги, тому йому надали допомогу.
 
"Я розумію, що росія вас убиває. Зараз я не хочу до Європи, хочу тільки додому. росія – це дуже погано", - звернувся полонений.
полоненівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса.
Політика
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса. "Фінальна" пропозиція Трампа для України – це повна перемога росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 12:29
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Політика
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 08:25
Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Політика
Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 16:27
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Cуспільство
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 12:38
Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл
Cуспільство
Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 06:32
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Політика
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 16:22
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 12:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється