Під Тихорецьком Краснодарського краю рф була атакована база артилерійських боєприпасів

Там тривають пожежа і детонація.

Уночі дрони атакували склад з боєприпасами в селищі Камʼяний Тихорецького району Краснодарського краю рф. Там тривають пожежа і детонація. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв оголосив евакуацію місцевих жителів до сусідніх селищ.

У селищі розташовані дві військові частини: в/ч 57229-41 та в/ч 01704. Місцева влада стверджує, що пожежа і детонація в селищі почалися через нібито падіння уламків збитого дрона. Також Міноборони рф заявило про знищення 101 безпілотника: 53 нібито збили над Брянською областю, 18 — у Краснодарському краї, 16 — над акваторією Азовського моря, 5 — над територією Калузької області, по три — над Тверською і Бєлгородською областями, по одному — над Смоленською, Курською і анексованим Кримом.

Як помітили OSINT-фахівці, атакований склад був старим, не мав захисту за сучасними стандартами, більшість боєприпасів там зберігали просто неба. Ймовірно, тому, що готували до відправки вантажівками й потягами.

Як зазначається, 719 база у селищі Кам'яне - це невелика база зберігання боєприпасів із загальною площею близько тисячі квадратних кілометрів. Там зберігалися не лише снаряди, але й артилерійські системи.

Відстань від лінії фронту до російської бази становить близько 300 кілометрів.

Defense Express наголошує, що ця база відіграє величезну роль для південного та східного угрупувань ворога. Актуальні супутникові знімки показують збільшення укриттів для боєприпасів на тій самій площі між 2022 та 2024 роком. Це свідчить про те, що там могла бути більша за норми концентрація боєприпасів.

Крім того, видання повідомляє, що на 719 базу росіяни звозили боєприпаси, надані Північною Кореєю.

У січні 2024 року OSINT-аналітики Frontelligence Insight дослідили маршрути перевезення снарядів з КНДР. База у районі Тихорєцька разом зі складом поряд із селищем Єгорлицьке у Ростовській області та Моздоком у Північній Осетії були місцем їх зберігання.

При цьому керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що на складі у Тихорецькому районі рф зберігали північнокорейські KN23, а також артилерійські та боєприпаси до "Смерч".