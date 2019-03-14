Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Під Житомиром випробували броньованих "Козаків", - ФОТО

"Даний броньований позашляховик випробовувався бездоріжжям, доланням водної перешкоди та надійністю балістичного захисту – обстрілом зі стрілецької зброї"
На загальновійськовому полігоні під Житомиром пройшли випробування броньованого автомобіля "Козак-2".
Під Житомиром випробували броньованих "Козаків", - ФОТО Фото:Facebook

Його невдовзі планують передати на озброєння підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України, повідомляє "Українська правда".

"Даний броньований позашляховик випробовувався бездоріжжям, доланням водної перешкоди та надійністю балістичного захисту – обстрілом зі стрілецької зброї", – йдеться у повідомленні.

За випробуваннями спостерігали командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський, командири батальйонів, дивізіонів та їх заступники з військових частин ДШВ, а також представники одного із вітчизняних підприємств.

"Розпочалися випробування на танкодромній смузі перешкод, де на бездоріжжі перевірялася надійність та експлуатація бронеавтомобіля в складних умовах місцевості", – зазначає командування.

Після цього на танковому вогневому містечку воїни-десантники практично перевірили броню та захисне скло бронеавтомобіля "Козак-2".

"Зокрема, військовослужбовці вели по машині вогонь з автоматів, снайперської гвинтівки та кулемету Калашникова з різних відстаней. Результат – позитивний", – уточнює командування.

Забродський зазначив, що даний зразок бойової техніки зарекомендував себе як надійний броньований автомобіль з високою прохідністю.


Фото:Facebook ДШВ


Фото:Facebook ДШВ


Фото:Facebook ДШВ


Фото:Facebook ДШВ


Фото:Facebook ДШВ

У цей же час на полігоні проводять державні випробування новітньої вітчизняної бойової броньованої машини "Козак-2М1".

"Даний зразок сучасної техніки також був перевірений полігонним бездоріжжям, зручністю веденням з нього вогню військовослужбовцями (кулеметником та десантом). Після закінчення державних випробувань "Козак-2М1" також можливо в подальшому надійде до підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України", – додає командування.

Додамо, що Україна зацікавлена розпочати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі Сполучених Штатів Америки, у тому числі додаткових комплексів летальної зброї, таких як ракети Javelin.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2019 09:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати

"Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.