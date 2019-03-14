Під Житомиром випробували броньованих "Козаків", - ФОТО
Його невдовзі планують передати на озброєння підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України, повідомляє "Українська правда".
"Даний броньований позашляховик випробовувався бездоріжжям, доланням водної перешкоди та надійністю балістичного захисту – обстрілом зі стрілецької зброї", – йдеться у повідомленні.
За випробуваннями спостерігали командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський, командири батальйонів, дивізіонів та їх заступники з військових частин ДШВ, а також представники одного із вітчизняних підприємств.
"Розпочалися випробування на танкодромній смузі перешкод, де на бездоріжжі перевірялася надійність та експлуатація бронеавтомобіля в складних умовах місцевості", – зазначає командування.
Після цього на танковому вогневому містечку воїни-десантники практично перевірили броню та захисне скло бронеавтомобіля "Козак-2".
"Зокрема, військовослужбовці вели по машині вогонь з автоматів, снайперської гвинтівки та кулемету Калашникова з різних відстаней. Результат – позитивний", – уточнює командування.
Забродський зазначив, що даний зразок бойової техніки зарекомендував себе як надійний броньований автомобіль з високою прохідністю.
Фото:Facebook ДШВ
Фото:Facebook ДШВ
Фото:Facebook ДШВ
Фото:Facebook ДШВ
Фото:Facebook ДШВ
У цей же час на полігоні проводять державні випробування новітньої вітчизняної бойової броньованої машини "Козак-2М1".
"Даний зразок сучасної техніки також був перевірений полігонним бездоріжжям, зручністю веденням з нього вогню військовослужбовцями (кулеметником та десантом). Після закінчення державних випробувань "Козак-2М1" також можливо в подальшому надійде до підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України", – додає командування.
Додамо, що Україна зацікавлена розпочати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі Сполучених Штатів Америки, у тому числі додаткових комплексів летальної зброї, таких як ракети Javelin.
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