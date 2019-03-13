Підлітки в масках відкрили стрілянину в бразильській школі, десять загиблих

У Бразилії в результаті стрілянини в одній зі шкіл в місті Сузану в штаті Сан-Паулу загинули щонайменше десять осіб.

Два підлітки в масках в середу, 13 березня, увірвалися в будівлю школи Raul Brasil і відкрили вогонь. В результаті загинули сім школярів і один дорослий. Після цього зловмисники покінчили життя самогубством, повідомляє DW.

За повідомленням поліції, ще 15 осіб, в основному школярі, були поранені і госпіталізовані. Мотиви зловмисників невідомі. Напад стався майже відразу після початку уроків.

У школі Raul Brasil в Сан-Паулу числяться близько однієї тисячі школярів і близько ста працівників.

Нагадаємо, що 17 жовтня 2018 року стався напад на політехнічний коледж в Керчі в окупованому Росією Криму.

Підозрюваний у нападі був студентом коледжу. Він наклав на себе руки.

Російська влада оголосили у Криму триденний траур.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття українцям, які втратили дітей та близьких і заявив, що українська прокуратура порушила кримінальну справу.

У Меджлісі заявили, що вина і відповідальність за наслідки трагедії, яка сталася в політехнічному коледжі Керчі, повністю лежить на російських владі Криму.