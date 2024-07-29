Підліток в Англії напав на танцювальну школу: двоє дітей загинули і 9 поранені
В місті Саутпорт на північному заході Англії 17-річний підліток увірвався на захід у танцювальній школі і з ножем напав на дітей та дорослих.
Про це на брифінгу заявила шеф-констебль поліції Саутпорта Серена Кеннеді, повідомляє Sky News
Двоє дітей загинули, ще дев’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"17-річний нападник увірвався на захід у танцювальній школі, присвячений Тейлор Свіфт", - сказала поліціянтка.
В результаті напалу двоє дітей загинули. Ще дев'ятеро отримали ножові поранення різного ступеня тяжкості, з них шестеро дітей і двоє дорослих перебувають у критичному стані.