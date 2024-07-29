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Підліток в Англії напав на танцювальну школу: двоє дітей загинули і 9 поранені

29 липня 2024, 21:58
Підліток в Англії напав на танцювальну школу: двоє дітей загинули і 9 поранені
Фото: google.com
Захід відбувався в школі танців і був присвячений Тейлор Свіфт.

В місті Саутпорт на північному заході Англії 17-річний підліток увірвався на захід у танцювальній школі і з ножем напав на дітей та дорослих.

Про це на брифінгу заявила шеф-констебль поліції Саутпорта Серена Кеннеді, повідомляє Sky News

Двоє дітей загинули, ще дев’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"17-річний нападник увірвався на захід у танцювальній школі, присвячений Тейлор Свіфт", - сказала поліціянтка. 

В результаті напалу двоє дітей загинули. Ще дев'ятеро отримали ножові поранення різного ступеня тяжкості, з них шестеро дітей і двоє дорослих перебувають у критичному стані.

Поліція підтвердила, що за підозрою в убивстві затримали 17-річного хлопця родом з Кардіффа. Поліція, за її словами, наразі не встановила мотив нападника, але не вважає, що він пов'язаний із тероризмом.
 
терактАнгліядіти

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