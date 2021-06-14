Підозра у змові з виробниками смартфонів: Японія перевірить Apple і Google

Японський уряд має намір провести антимонопольне розслідування щодо компаній Apple і Google, щоб вивчити механізми їх взаємодії з місцевими виробниками смартфонів і програмного забезпечення.

Зазначається, що цього місяця буде сформовано урядову комісію для перевірки зв'язку між японськими виробниками смартфонів та американськими компаніями.

Нині частка операційних систем Apple iOS та Google Android становить близько 90 відсотків японського ринку. Є підозра, що американські компанії стримують конкуренцію на ринку мобільного програмного забезпечення, користуючись домінуючим становищем і змушуючи виробників пристроїв встановлювати додатки Apple і Google за замовчуванням.

Якщо комісія виявить підозрілу діяльність американських компаній, Японія може посилити антимонопольне законодавство.

Протягом останнього часу антимонопольні розслідування проти Apple і Google регулярно проводяться в різних країнах світу. Зокрема, Європейська комісія рік тому розпочала розслідування, щоб оцінити, чи американський технічний гігант Apple порушує антимонопольні правила ЄС для розробників застосунків щодо розповсюдження їхніх продуктів через App Store.

Згідно з попереднім звітом ЄК, Apple перешкоджає вільній конкуренції на ринку Євросоюзу у галузі музичних застосунків.