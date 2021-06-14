Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Підозра у змові з виробниками смартфонів: Японія перевірить Apple і Google

Якщо комісія виявить підозрілу діяльність американських компаній, Японія може посилити антимонопольне законодавство
Японський уряд має намір провести антимонопольне розслідування щодо компаній Apple і Google, щоб вивчити механізми їх взаємодії з місцевими виробниками смартфонів і програмного забезпечення.
Підозра у змові з виробниками смартфонів: Японія перевірить Apple і Google Фото: recode.net
Про це повідомляє Укрінформ.
 
Зазначається, що цього місяця буде сформовано урядову комісію для перевірки зв'язку між японськими виробниками смартфонів та американськими компаніями.
 
Нині частка операційних систем Apple iOS та Google Android становить близько 90 відсотків японського ринку. Є підозра, що американські компанії стримують конкуренцію на ринку мобільного програмного забезпечення, користуючись домінуючим становищем і змушуючи виробників пристроїв встановлювати додатки Apple і Google за замовчуванням.
 
Якщо комісія виявить підозрілу діяльність американських компаній, Японія може посилити антимонопольне законодавство.
 
Протягом останнього часу антимонопольні розслідування проти Apple і Google регулярно проводяться в різних країнах світу. Зокрема, Європейська комісія рік тому розпочала розслідування, щоб оцінити, чи американський технічний гігант Apple порушує антимонопольні правила ЄС для розробників застосунків щодо розповсюдження їхніх продуктів через App Store.
 
Згідно з попереднім звітом ЄК, Apple перешкоджає вільній конкуренції на ринку Євросоюзу у галузі музичних застосунків.
 
Нагадаємо, що Apple може цьогоріч відкрити пряме представництво в Києві.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2021 14:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.