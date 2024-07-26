Підозрюваного у вбивстві Фаріон заарештували на два місяці

Суддя схвалив клопотання прокурорів, які наполягали на триманні Зінченка під вартою без права на заставу.

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

Про це стало відомо з трансляції.

Зокрема, суддя схвалив клопотання прокурорів, які наполягали на триманні Зінченка під вартою без права на заставу. Оскільки, за їхніми словами, є ризик переховування юнака від слідства та знищення речових доказів.

Після того, як суддя пішов до нарадчої кімнати, він відхилив прохання захисту у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета. Свою позицію адвокат 18-річного хлопця пояснив тим, що у справі мало доказів, які вказують на причетність підозрюваного.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти "Против системы" Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.