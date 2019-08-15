Підозрюваного у вбивстві кіровоградської школярки взяли під варту
Суд заарештував чоловіка на 60 діб без права внесення застави, повідомляє пресслужба Національної поліції.
Місцеві видання повідомляють, що підозрюваний - 27-річний житель області Микола Середницький. Він не визнає своєї провини в убивстві дівчини.
Обираючи запобіжний захід, прокурор повідомив, що в автомобілі підозрюваного знайшли сліди крові загиблої дівчини. Крім того, Середницький уже має судимість - за викрадення автомобіля.
Нагадаємо, неповнолітня Діана Хріненко зникла у своєму рідному селі Суботці Кіровоградської області в ніч на 24 серпня 2018 року. Перед зникненням вона говорила по телефону зі своїм хлопцем і встигла крикнути йому, що поранена і що перебуває недалеко від дому.
Сліди одягу загиблої дівчини і скелет виявили тільки навесні цього року. Підозра в убивстві впала на двох місцевих жителів. Одного з підозрюваних два дні тому депортували з Польщі за адміністративне порушення.
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