Підозрюваного в організації вбивства "Сармата" затримали у Львові

Правоохоронці вночі 7 лютого затримали у Львові підозрюваного в організації вбивства Віталія "Сармата" Олешка.

"Цього псевдополіцейського Європола, колишнього бійця "Торнадо", мешканця Дніпра, якого ми підозрюємо в організації саме стеження та вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові", - повідомляє заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

За словами Аброськіна, останні 5 місяців зловмисник переховувався у різних областях України, постійно змінюючи місце проживання.

"Але сьогодні був не його день... Відповідальність все ж таки буде нести", - запевнив представник Нацполіції.

Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.