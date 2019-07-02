Підозрюваного в організації вбивства "Сармата" затримали у Львові
"Цього псевдополіцейського Європола, колишнього бійця "Торнадо", мешканця Дніпра, якого ми підозрюємо в організації саме стеження та вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові", - повідомляє заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.
За словами Аброськіна, останні 5 місяців зловмисник переховувався у різних областях України, постійно змінюючи місце проживання.
"Але сьогодні був не його день... Відповідальність все ж таки буде нести", - запевнив представник Нацполіції.
Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").
Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.
Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.
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