Підозрюваному у держзраді Козюрі суд призначив два місяці арешту

Адвокат просив нічний домашній арешт.

Суд обрав запбіжний захід полковнику Дмитру Казюрі, якого звинувачують у державній зраді. Він перебуватиме під вартою до 11 квітня без права внесення астави.

Прокурор просив для нього два місяці під вартою, натомість адвокат – нічний домашній арешт.

Радіо Свобода пише, що Дмитро Козюра на засіданні заявив, що знав, що працює на ФСБ з 2018-го року, після повномасштабного вторгнення рф він продовжив це робити.

Дмитро Козюра, за даними джерел Цензор.нет, є кадровим співробітником Служби безпеки з досвідом роботи в декілька десятиліть. Штаб Антитерорстичного центру він очолював з 2016 року.

На початку 2000 він працював у кадровому відділі СБУ, де мав доступ до особових справ усіх курсантів. А на нинішній посаді Козюра мав можливість збирати дані не лише про свою зону відповідальності, а й стосовно інших напрямків.

Операція з викриття і затримання підозрюваного в зраді топпосадовця СБУ отримала кодову назву "Щур". Затримував його персонально голова СБУ Василь Малюк.