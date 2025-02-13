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Підозрюваному у держзраді Козюрі суд призначив два місяці арешту

13 лютого 2025, 13:13
Підозрюваному у держзраді Козюрі суд призначив два місяці арешту
Фото: Суспільне
Адвокат просив нічний домашній арешт.
Суд обрав запбіжний захід полковнику Дмитру Казюрі, якого звинувачують у державній зраді. Він перебуватиме під вартою до 11 квітня без права внесення астави. 
 
Про це пише Радіо Свобода.
 
Прокурор просив для нього два місяці під вартою, натомість адвокат – нічний домашній арешт. 
 
Радіо Свобода пише, що Дмитро Козюра на засіданні заявив, що знав, що працює на ФСБ з 2018-го року, після повномасштабного вторгнення рф він продовжив це робити.
 
Дмитро Козюра, за даними джерел Цензор.нет, є кадровим співробітником Служби безпеки з досвідом роботи в декілька десятиліть. Штаб Антитерорстичного центру він очолював з 2016 року. 
 
На початку 2000 він працював у кадровому відділі СБУ, де мав доступ до особових справ усіх курсантів. А на нинішній посаді Козюра мав можливість збирати дані не лише про свою зону відповідальності, а й стосовно інших напрямків. 
 
Операція з викриття і затримання підозрюваного в зраді топпосадовця СБУ отримала кодову назву "Щур". Затримував його персонально голова СБУ Василь Малюк. 
СБУвійна в Україніросія окупанти

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