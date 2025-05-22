Підозрюваних у справі вбивства Портнова ще не затримали – МЗС

За попередньою інформацією, напад був здійснений групою осіб

Вбивство колишнього політика Андрія Портнова, який за часів експрезидента України Віктора Януковича обіймав посаду першого заступника голови Адміністрації президента та вважався "сірим кардиналом", розслідує Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

Зокрема, за інформацією посольства України в Іспанії, 21 травня вранці в Посуело-де-Аларкон, провінція Мадрид, було вбито громадянина України.

"За попередньою інформацією правоохоронних органів, напад був здійснений групою осіб. Розслідування здійснює Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії", - відзначили в МЗС.

При цьому, станом на день 22 травня затримань підозрюваних у справі ще не відбулося.

"Посольство перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами та очікує більш детальної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії. Справа перебуває на контролі дипустанови", - зазначили в МЗС.