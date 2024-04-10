Підозрюваний у причетності до теракту "Крокусі" втік у підмосковному лісі від силовиків

Чоловіка досі не знайшли. У росгвардії та МВС Чехівського району запроваджено сигнал "Сірена".

Підозрюваний у причетності до теракту у "Кроку Сіті Холі" втік у підмосковному лісі від силовиків — на території міського округу Чехов запроваджено сигнал "Сірена".

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

"За попередніми даними вчора близько 22-ї вечора 47-річному підозрюваному Миколі С. вдалося втекти в лісі від співробітників спецслужб в районі селища Мещерське. Сьогодні о 14:45 надійшов сигнал про збирання всіх співробітників росгвардії та МВС у Чехівському районі. Той, хто втік, може бути озброєний", — йдеться у повідомленні.

Момент погоні за чоловіком, який зміг втекти від силовиків, можна побачити на відео.

"Він здав заднім ходом і вистрибнув з машини. Судячи з відео, Миколи С., який підозрюється у причетності до теракту в "Крокусі", переслідували дві машини силовиків. Вони намагалися зупинити авто Миколи, проте, проїжджаючи автомийку, чоловік різко здав назад, вистрибнув із машини, після чого автомобіль відлетів у кювет. Сам підозрюваний побіг у бік лісу", — йдеться в поясненні.

За словами очевидців, під час затримання було чутно стрілянину. За попередніми даними, Микола у машині був не один.

Все це сталося близько 22 години 9 квітня. Чоловіка досі не знайшли. У росгвардії та МВС Чехівського району запроваджено сигнал "Сірена" — викликано всіх співробітників.