Підозрюваний у вбивстві експрем'єра Японії назвав свої мотиви
Про це з посиланням на японські ЗМІ повідомляє DW.
"Нападник зізнався поліції, що його мати жертвувала гроші релігійної організації, через що врешті-решт збанкрутувала, і це призвело до розладу в родині", - йдеться в повідомленні.
За словами чоловіка, спочатку він планував напасти на лідера цієї релігійної групи. А замах на прем'єра вчинив, вважаючи, що Абе "тісно пов'язаний з організацією" і просував її ідеї в Японії. Атака не була пов'язана з політичними поглядами прем'єра, цитує NHK джерела в поліції.
Про яку організацію йдеться, ЗМІ не уточнюють. Агентство dpa зауважує, що це може бути Церква об'єднання, яку також називають сектою Муна - за ім'ям її засновника південнокорейського релігійного діяча Мун Сон Мена.
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