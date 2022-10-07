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Підозрюваний у вбивстві експрем'єра Японії назвав свої мотиви

Атака не була пов'язана з політичними поглядами прем'єра
Чоловік, який убив колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, зізнався, що зробив це через зв'язок політика з "певною релігійною групою", яка стала причиною банкрутства його матері.
Підозрюваний у вбивстві експрем Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе Фото: EPA /FRANCK ROBICHON / POOL

Про це з посиланням на японські ЗМІ повідомляє DW.

"Нападник зізнався поліції, що його мати жертвувала гроші релігійної організації, через що врешті-решт збанкрутувала, і це призвело до розладу в родині", - йдеться в повідомленні.

За словами чоловіка, спочатку він планував напасти на лідера цієї релігійної групи. А замах на прем'єра вчинив, вважаючи, що Абе "тісно пов'язаний з організацією" і просував її ідеї в Японії. Атака не була пов'язана з політичними поглядами прем'єра, цитує NHK джерела в поліції.

Про яку організацію йдеться, ЗМІ не уточнюють. Агентство dpa зауважує, що це може бути Церква об'єднання, яку також називають сектою Муна - за ім'ям її засновника південнокорейського релігійного діяча Мун Сон Мена.

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10 07 2022 10:48
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