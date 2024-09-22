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Підозрюваний у вбивстві Фаріон був на місці злочину "з ймовірністю 99,99%" – адвокат

22 вересня 2024, 14:51
Підозрюваний у вбивстві Фаріон був на місці злочину
У справі з'явилися нові докази.
Нові докази у справі вбивства Ірини Фаріон свдчать про те, що підозрюваний В'ячеслав Зінченко безсумнівно був на місці злочину.
 
Про це розповіла адвокат доньки Фаріон Наталія Романик у інтерв'ю "Українським новинам".
 
Вона зазначила, що 19 вересня Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу ще на 60 діб – до 17 листопада, це пов’язано з заявленням нових доказів у справі.
 
"Щодо продовження строку тримання під вартою, то слідство заявило нові докази, зокрема висновок одорологічної експертизи, експертизи запахових слідів, відповідно до результатів якої, Зінченко був на місці злочину з ймовірністю 99,99%. Цей доказ суперечить заявам підозрюваного, що він не бував на місці злочину та в сукупності з іншими доказами творить цільну картину", - розповіла вона.
 
Вона пояснила, що одорологічна експертиза - це один з видів біологічного дослідження - дослідження запахових слідів.
 
"Він схожий з іншим видом експертизи – дослідженням слідів папілярних ліній (пальчиків), оскільки запахові сліди людини є неповторними, як папілярні візерунки, як ДНК. Запобігаючи спробам хейтерів - ботів знецінити цей доказ в очах суспільства, скажу - це повноцінна криміналістична експертиза, суть якої є у заборі, консервуванні та лабораторній ідентифікації індивідуальних запахів спеціалістами, в спеціальних умовах, за допомогою спеціальних собак-детекторів", - зазначила адвокат.
 
Вона також додала що в інтересах сторони потерпілої є нерозголошення відомостей досудового розслідування. Тому від доньки Фаріон Софії журналісти не отримають більше інформації, ніж вважає за необхідне оприлюднити сторона обвинувачення, без шкоди для слідства.
Ірина Фаріонвійна в Україніросія окупанти

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