Підозрюваний у вбивстві Фаріон був на місці злочину "з ймовірністю 99,99%" – адвокат

У справі з'явилися нові докази.

Нові докази у справі вбивства Ірини Фаріон свдчать про те, що підозрюваний В'ячеслав Зінченко безсумнівно був на місці злочину.

Про це розповіла адвокат доньки Фаріон Наталія Романик у інтерв'ю "Українським новинам".

Вона зазначила, що 19 вересня Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу ще на 60 діб – до 17 листопада, це пов’язано з заявленням нових доказів у справі.

"Щодо продовження строку тримання під вартою, то слідство заявило нові докази, зокрема висновок одорологічної експертизи, експертизи запахових слідів, відповідно до результатів якої, Зінченко був на місці злочину з ймовірністю 99,99%. Цей доказ суперечить заявам підозрюваного, що він не бував на місці злочину та в сукупності з іншими доказами творить цільну картину", - розповіла вона.

Вона пояснила, що одорологічна експертиза - це один з видів біологічного дослідження - дослідження запахових слідів.

"Він схожий з іншим видом експертизи – дослідженням слідів папілярних ліній (пальчиків), оскільки запахові сліди людини є неповторними, як папілярні візерунки, як ДНК. Запобігаючи спробам хейтерів - ботів знецінити цей доказ в очах суспільства, скажу - це повноцінна криміналістична експертиза, суть якої є у заборі, консервуванні та лабораторній ідентифікації індивідуальних запахів спеціалістами, в спеціальних умовах, за допомогою спеціальних собак-детекторів", - зазначила адвокат.

Вона також додала що в інтересах сторони потерпілої є нерозголошення відомостей досудового розслідування. Тому від доньки Фаріон Софії журналісти не отримають більше інформації, ніж вважає за необхідне оприлюднити сторона обвинувачення, без шкоди для слідства.