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Підозрюваний у вбивстві Фаріон шукав й інших політиків – МВС

26 липня 2024, 15:07
Підозрюваний у вбивстві Фаріон шукав й інших політиків – МВС
Ірина Фаріон. Фото: varianty.net
18-річний хлопець міг готуватись до нових злочинів.
Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон цікавився й іншими політиками, серед яких народні депутати України та депутати обласних рад. 
 
Про це під час брифінгу у Львові розповіли правоохоронці.
 
Вони показали пошукові запити підозрюваного, однак прізвища політиків були заблюрені. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко пізніше все ж назвав ім'я одного з них - це нардеп Максим Бужанський.
 
"Я думаю, що Фаріон була найбеззахисніша серед усіх. Ми показали його "пошукову табличку". Я можу одне прізвище відкрити. Наступний, кого він дивився, це Макс Бужанський", - повідомив він.
 
Правоохоронці не виключають, що 18-річний хлопець міг готуватись до наступних злочинів. Крім того, підозрюваний читав специфічну літературу, зокрема, щодо роботи Цетрального розвідувального управління США та Комітету держбезпеки СРСР.
 
Народний депутат України Максим Бужанський відреагував на інформацію правоохоронців, що вони не виключають, що він міг стати наступною жертвою.
 
"Безмежно вдячний співробітникам Національної поліції і всім тим, хто причетний до затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, завдячую їм життям", - написав Бужанський у Telegram-каналі.
 
Нардеп сподівається, що слідство встановить усіх причетних до цього злочину. "І вбивці Фаріон, виконавці та організатори, понесуть заслужене покарання", - написав Бужанський.
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