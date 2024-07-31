Підозрюваний у вбивстві Фаріон відмовився давати свідчення

Прямих доказів участі підозрюваного у вбивстві немає, вважає його адвокат.

В’ячеслав Зінченко, який є підозрюваним у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, відмовився від дачі показань.

Про це в інтервʼю Українським новинам заявив адвокат підозрюваного Ігор Сулима.

"Він відмовився від дачі показань, посилаючись на 63 статтю Конституції", - сказав адвокат, додавши, що його клієнт мав таке право і ним скористався.

Також Сулима підкреслив, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон, на його думку, немає, а доказова база сумнівна.