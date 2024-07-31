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Підозрюваний у вбивстві Фаріон відмовився давати свідчення

31 липня 2024, 12:35
Підозрюваний у вбивстві Фаріон відмовився давати свідчення
фото: Суспільне
Прямих доказів участі підозрюваного у вбивстві немає, вважає його адвокат.
В’ячеслав Зінченко, який є підозрюваним у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, відмовився від дачі показань.
 
Про це в інтервʼю Українським новинам заявив адвокат підозрюваного Ігор Сулима. 
 
"Він відмовився від дачі показань, посилаючись на 63 статтю Конституції", - сказав адвокат, додавши, що його клієнт мав таке право і ним скористався.
 
Також Сулима підкреслив, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон, на його думку, немає, а доказова база сумнівна.
 
"Ось вам доказова база. Немає ні пістолета, ні речей немає, нічого немає. Щодо записів з відеокамер, то, як на мене, там дві різні особи ходить. Одна ходить, як гоблін, вибачте, як мавпа така з розмашистими руками, а інша – як звичайна людина", - зазначив адвокат.
 
Нагадаємо, 19 липня у Львові скоїли напад на відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і за кілька годин померла в лікарні. 
 
25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві Фаріон. 
 
Також хлопця заарештували на 60 діб без права на заставу. Він не визнає себе причетним до вбивства. 

 

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