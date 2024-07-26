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Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив перші заяви після суду

26 липня 2024, 20:53
Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив перші заяви після суду
фото: Суспільне
Зінченко переконує, що винним у скоєнні злочину, який йому інкримінують, себе не визнає.
Підозрюваний у вбивстві громадської діячки та екснардепки Ірини Фаріон 18-річний мешканець Дніпра В’ячеслав Зінченко після судового засідання, на якому йому обрали запобіжний захід, кілька хвилин поспілкувався із журналістами.
 
Відео розмови опубліковане в соцмережах.
 
Я готовий вислухати питання, але не можу гарантувати, що буду на них відповідати”, - попередив він.
 
На самому початку розмови підозрюваного запитали, чи визнає він свою вину, на що він коротко відповів “ні”.
 
Після цього він почав вимагати від представників преси “цікавіших питань”, назвавши запитання щодо його перебування у Львові тоді, коли сталося вбивство, “нудятиною”.
 
В’ячеслав помітно пожвавився, коли мова зайшла про його вподобання із літератури. Він зауважив, що його цікавлять книжки із психології, зокрема серія, в якій йдеться про те, що поведінка людини залежить від генів. У цьому контексті він назвав Роберта Пломіна, автора книжки “Генплан. Як ДНК робить нас тими, ким ми є”. 
 
Спроби перевести розмову в русло вбивства Ірини Фаріон підозрюваний обривав.
 
Нічого я з нею не робив, це не я. Задавайте інші питання”, - сказав він.
 
Також він відмовився говорити про своє ставлення до неонацистських рухів.
 
Я можу собі накрутити думок, які не співпадають з дійсністю. Не готовий публічно казати свою думку з приводу якихось політичних тем”, - пояснив В’ячеслав.
 
Щодо свого  ставлення до росії підозрюваний у вбивстві Фаріон відповів поширено.
 
До росії як до держави своє ставлення не можу сказати, бо дуже мало цікавився історією росії. Але до путіна і його режиму ставлюся дуже негативно, нічого спільного мати не хочу. Ставлення максимально негативне”, - запевнив він.
 
В’ячеслав повідомив, що він дипломований оператор БПЛА, але не думав, як застосовувати ці навички.
 
Також він пояснив, чому перед початком судового засідання показав язика доньці убитої Ірини Фаріон.
 
Вона спитала, чи проковтнув я язика, і я показав”, - сказав він.

 

вбивствоІрина Фаріонвійна в Україніросія окупанти

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