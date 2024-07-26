Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив перші заяви після суду

Підозрюваний у вбивстві громадської діячки та екснардепки Ірини Фаріон 18-річний мешканець Дніпра В’ячеслав Зінченко після судового засідання, на якому йому обрали запобіжний захід, кілька хвилин поспілкувався із журналістами.

“Я готовий вислухати питання, але не можу гарантувати, що буду на них відповідати”, - попередив він.

На самому початку розмови підозрюваного запитали, чи визнає він свою вину, на що він коротко відповів “ні”.

Після цього він почав вимагати від представників преси “цікавіших питань”, назвавши запитання щодо його перебування у Львові тоді, коли сталося вбивство, “нудятиною”.