Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Підозрюваний у вбивстві громадянина Грузії в Берліні має зв’язок із російськими спецслужбами

Зазначається, що Володимира Ф. і Олега І. вдалося затримати у справі про вбивство Юрія Козлова тільки після їхнього виходу на пенсію
Росіянин Вадим Красіков, який підозрюється в убивстві громадянина Грузії та етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі в центрі Берліна, пов’язаний із управлінням «В» Центру спеціального призначення Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.
Підозрюваний у вбивстві громадянина Грузії в Берліні має зв’язок із російськими спецслужбами Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Про це йдеться в розслідуванні російської «Новой газеты», передає "Громадське".

Так, чоловік на ім’я Вадим Красіков був одним із трьох причетних до вбивства бізнесмена Юрія Козлова в місті Костомукша на північному заході російської Республіки Карелія в 2007 році.

Пізніше з’ясувалося, що двоє інших співучасників злочину — Володимир Ф. та Олег І. — на момент убивства були дійсними співробітниками ФСБ, а саме управління «В». Воно забезпечує контртерористичну й протидиверсійну захищеність особливо важливих об’єктів, а також залучене в бойові контртерористичні операції в Північному Кавказі.

«Попередник» управління «В» — група «Вимпел» — була створена в 1981 році в межах Першого головного управління Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР. Її завданням було проведення нелегальних бойових операцій за кордоном.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 12 2019 10:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Філософія win-win-win

Філософія win-win-win

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.