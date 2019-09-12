Підозрюваний у вбивстві громадянина Грузії в Берліні має зв’язок із російськими спецслужбами

Зазначається, що Володимира Ф. і Олега І. вдалося затримати у справі про вбивство Юрія Козлова тільки після їхнього виходу на пенсію

Росіянин Вадим Красіков, який підозрюється в убивстві громадянина Грузії та етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі в центрі Берліна, пов’язаний із управлінням «В» Центру спеціального призначення Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.

Про це йдеться в розслідуванні російської «Новой газеты», передає "Громадське".

Так, чоловік на ім’я Вадим Красіков був одним із трьох причетних до вбивства бізнесмена Юрія Козлова в місті Костомукша на північному заході російської Республіки Карелія в 2007 році.

Пізніше з’ясувалося, що двоє інших співучасників злочину — Володимир Ф. та Олег І. — на момент убивства були дійсними співробітниками ФСБ, а саме управління «В». Воно забезпечує контртерористичну й протидиверсійну захищеність особливо важливих об’єктів, а також залучене в бойові контртерористичні операції в Північному Кавказі.

«Попередник» управління «В» — група «Вимпел» — була створена в 1981 році в межах Першого головного управління Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР. Її завданням було проведення нелегальних бойових операцій за кордоном.