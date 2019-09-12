Підозрюваний у вбивстві громадянина Грузії в Берліні має зв’язок із російськими спецслужбами
Про це йдеться в розслідуванні російської «Новой газеты», передає "Громадське".
Так, чоловік на ім’я Вадим Красіков був одним із трьох причетних до вбивства бізнесмена Юрія Козлова в місті Костомукша на північному заході російської Республіки Карелія в 2007 році.
Пізніше з’ясувалося, що двоє інших співучасників злочину — Володимир Ф. та Олег І. — на момент убивства були дійсними співробітниками ФСБ, а саме управління «В». Воно забезпечує контртерористичну й протидиверсійну захищеність особливо важливих об’єктів, а також залучене в бойові контртерористичні операції в Північному Кавказі.
«Попередник» управління «В» — група «Вимпел» — була створена в 1981 році в межах Першого головного управління Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР. Її завданням було проведення нелегальних бойових операцій за кордоном.
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