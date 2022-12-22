Підприємці Греції для українських військових відправили 40 тонн апельсинів

Два гуманітарних вантажі по 20 тонн апельсинів відправили грецькі підприємці до Львова та Харкова для українських військових на передовій та поранених бійців у шпиталях

Два гуманітарних вантажі по 20 тонн апельсинів відправили грецькі підприємці до Львова та Харкова для українських військових на передовій та поранених бійців у шпиталях, передає Укрінформ.

"Грецькі компанії Esperia Travel, Vash Center за допомогою українського перевізника Meest Ukraine та у співпраці з посольством України в Грецькій Республіці відправили гуманітарний вантаж 20 тонн апельсинів до Харкова", - повідомили у посольстві.

Це вже другий вантаж, організований цими компаніями і направлений для ЗСУ та поранених бійців, які перебувають на лікуванні у госпіталях.

Попередній вантаж апельсинів учора був переданий Львівській військовій адміністрації, яка направить його військовим кількох бригад Сил оборони.

Українські дипломати зазначили, що грецькі підприємці планують підтримувати Україну вітамінними вантажами й надалі.