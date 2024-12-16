Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Підрозділи КНДР доукомплектовують після втрат у Курській області рф ‒ ГУР

16 грудня 2024, 11:53
Підрозділи КНДР доукомплектовують після втрат у Курській області рф ‒ ГУР
Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартиновка підрозділи армії Північної Кореї зазнали значних втрат.
Підрозділи армії Північної Кореї доукомплектовують після втрат у штурмах у Курській області росії.
 
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
 
Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартиновка  підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат ‒ йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими. 
 
Також у районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти. 
 
Відтак штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР,  для продовження активних бойових дій на Курщині.

 

КНДРвійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

Останні матеріали

Ситуація продовжує загострюватися. Багато проблем ЗСУ створюють некомпетентність командирів та
Політика
Ситуація продовжує загострюватися. Багато проблем ЗСУ створюють некомпетентність командирів та "мікроменеджемент" Головнокомандувача – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2024, 21:20
Занепад росії. Слабка економіка, союзники-невдахи та зростаючий опір – Ольга Лаутман
Бізнес & Фінанси
Занепад росії. Слабка економіка, союзники-невдахи та зростаючий опір – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 16:04
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Політика
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 11:14
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 08:15
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
Політика
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
12 грудня 2024, 16:34
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Політика
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Переклад iPress – 12 грудня 2024, 12:31
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Політика
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 22:42
Огляд московської кампанії
Cуспільство
Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 14:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється