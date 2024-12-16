Підрозділи КНДР доукомплектовують після втрат у Курській області рф ‒ ГУР
16 грудня 2024, 11:53
Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартиновка підрозділи армії Північної Кореї зазнали значних втрат.
Підрозділи армії Північної Кореї доукомплектовують після втрат у штурмах у Курській області росії.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартиновка підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат ‒ йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.
Також у районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.
Відтак штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на Курщині.