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ПОЛІТИКА

Підрив "Північного потоку" відбувся за таємним наказом без інформування президента – Spiegel

26 вересня 2024, 09:59
Підрив
Фото: forsvaret.dk
Диверсійна група, згідно з отриманими розслідувачами даними, складалася з кількох українських водолазів, майже всі з яких були цивільними особами.

Підрив газогону "Північний потік" у вересні 2022 року був здійснений за наказом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного без відома президента Володимира Зеленського.

Про це пише німецьке видання Spiegel, посилаючись на результати власного розслідування, які, стверджує видання, збігаються з висновками німецьких слідчих та іноземних спецслужб.

Диверсійна група, згідно з отриманими розслідувачами даними, складалася з кількох українських водолазів, майже всі з яких були цивільними особами. Очолював і планував операцію колишній офіцер розвідки Роман Червінський. 

В ході майже дворічного розслідування Spiegel вдалося з'ясувати особи кількох причетних до інциденту людей, які раніше не з'являлися на публіці. Ці чоловіки і одна жінка залишаться невідомими до подальшого повідомлення, щоб уникнути переслідування з боку російських ескадронів вбивць. Результати дослідження збігаються з висновками німецьких слідчих та іноземних спецслужб.

За інформацією Spiegel, операція, яка коштувала майже 300 000 доларів і, за словами інсайдерів, фінансувалася з приватних джерел, була представлена тодішньому головнокомандувачу України Валерію Залужному для отримання дозволу. Він дав зелене світло. Президент Володимир Зеленський, з іншого боку, не був поінформований диверсантами та військовими. Спроби США зупинити операцію провалилися.

План полягав у тому, щоб завдати серйозної шкоди російській військовій економіці і назавжди позбавити москву мільярдних доходів від продажу газу в Європу. Група розглядала газопроводи як легітимну військову ціль. 

Команда начебто зафрахтувала в місті Росток вітрильну яхту "Андромеда" під вигаданими іменами і розпочала операцію, яка тривала майже три тижні. Вони заклали кілька вибухових пристроїв на трубопроводах, що проходять по дну Балтійського моря та підірвали три з чотирьох труб "Північного потоку" 1 і 2.

Восени минулого року американське видання The Washington Post опублікувало статтю, в якій стверджувалося, що вибухи на газопроводах пов’язані з Україною. У матеріалі фігурували імена головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, президента Зеленського та полковника Романа Червінського, який, як стверджують на сторінках газети, "зіграв центральну роль у вибуху газопроводу Nord Stream".

Проти Романа Червінського наразі порушена кримінальна справа. Його звинувачують у неузгоджених діях із Службою безпеки України під час спецоперації з вербування російського пілота. Відповідно до обвинувачення, росіяни отримали від Червінського інформацію про аеродром "Канатове" у Кропивницькому, по якому росіяни завдали удару 23 липня 2022 року. Тоді загинули троє людей, 19 зазнали поранень.

Північний потікВолодимир ЗеленськийВалерій Залужний

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