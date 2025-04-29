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Підсанкційні російські танкери відновили постачання нафти – Bloomberg

29 квітня 2025, 19:07
Підсанкційні російські танкери відновили постачання нафти – Bloomberg
Обсяги постачання сирої нафти з усіх російських портів зросли до 3,26 мільйона барелів на добу за чотири тижні до 27 квітня
Експорт нафти з росії збільшується протягом останніх двох тижнів. А все тому, що майже половина підсанкційних суден держави-терористки знову транспортують російську нафту.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
За підрахунками видання, обсяги постачання сирої нафти з усіх російських портів зросли до 3,26 мільйона барелів на добу за чотири тижні до 27 квітня.
 
Вся справа тому, що адміністрація президента США Дональда Трампа наразі утримується від запровадження нових санкцій проти росії.Тому кілька танкерів, які були під санкціями за президентства Джо Байдена, знову почали транспортувати російську нафту.
 
Принаймні 18 із 39 суден, занесених до чорного списку США у 2023–2024 роках, нині регулярно перевозять нафту з російських портів, хоча раніше простоювали після введення санкцій. Згідно з даними про переміщення суден, зібраними Bloomberg, ще кілька танкерів, ймовірно, перейшли на маршрути до Ірану та Венесуели.
 
Потік сирої нафти за сім днів до 27 квітня становив близько 3,39 мільйона барелів на добу, що на 40 тисяч барелів більше, ніж тижнем раніше.
 
Загальна вартість експорту нафти з Росії зросла другий тиждень поспіль - приблизно на 50 мільйонів доларів, або на 4%, до 1,33 мільярда доларів за тиждень.
 
Наприклад експортні ціни на російську нафту марки Urals зросли приблизно на $0,90 за барель, а ціна на ключовий тихоокеанський сорт нафти ESPO зросла приблизно на 1,50 долара. Це зростання відображає збільшення як обсягів поставок, так і середніх цін.

 

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