Підсанкційні російські танкери відновили постачання нафти – Bloomberg

Обсяги постачання сирої нафти з усіх російських портів зросли до 3,26 мільйона барелів на добу за чотири тижні до 27 квітня

Експорт нафти з росії збільшується протягом останніх двох тижнів. А все тому, що майже половина підсанкційних суден держави-терористки знову транспортують російську нафту.

За підрахунками видання, обсяги постачання сирої нафти з усіх російських портів зросли до 3,26 мільйона барелів на добу за чотири тижні до 27 квітня.

Вся справа тому, що адміністрація президента США Дональда Трампа наразі утримується від запровадження нових санкцій проти росії.Тому кілька танкерів, які були під санкціями за президентства Джо Байдена, знову почали транспортувати російську нафту.