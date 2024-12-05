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ПОЛІТИКА

Підсанкційний бізнесмен виграв тендер на постачання матеріалів для захисту ДніпроГЕС – FT

05 грудня 2024, 18:48
Підсанкційний бізнесмен виграв тендер на постачання матеріалів для захисту ДніпроГЕС – FT
Кременчуцька ГЕС. Фото: sfw.org.ua
В Укргідроенерго підтвердили контракт із його компанією і повідомили, що проєкт "виконується відповідно до умов, зазначених у контракті".

Лондонський бізнесмен Андрейс Браденс, який допомагав російським спецслужбам відмивати гроші й обходити санкції, виграв тендер на допомогу в захисті ДніпроГЕС від російських атак.

Про це пише Financial Times.

4 грудня стало відомо, що правоохоронці Великої Британії, США, Франції та Ірландії викрили багатомільярдну схему відмивання грошей, що давала змогу російським шпигунам і європейським наркоторговцям обходити санкції за допомогою криптовалюти. Розслідування було зосереджене навколо двох компаній (Smart і TGR), послугами яких користувалися багаті транснаціональні злочинці та підсанкційні особи. Андрейс Браденс опинився серед керівників компанії TGR.

Браденс, також відомий як Андрейс Каренокс — громадянин Латвії, який мешкає в Лондоні та називає себе "міжнародним підприємцем". Він також співпрацював із компаніями, які допомагали країні-агресору росії закуповувати підсанкційну електроніку. 4 грудня він потрапив під санкції Міністерства фінансів США.

FT дослідило дані про українські держзакупівлі та дійшло висновку, що турецька компанія, якою володіє Браденс, у березні отримала контракт на суму 23,4 млн доларів від найбільшої гідроенергетичної компанії України Укргідроенерго. Контракт передбачав постачання кабелів та інших запчастин для будівництва підземних споруд, мета яких — захистити Дніпровську ГЕС від російських авіаударів.

Турецька компанія Altair Lojistik Ve Ticaret не перебуває під західними санкціями, а Браденс у LinkedIn вказав себе її директором. У записах компанії бізнесмена називають її головою та одноосібним власником.

Браденс не відповів на запитання журналістів. В Укргідроенерго підтвердили контракт із його компанією і повідомили, що проєкт "виконується відповідно до умов, зазначених у контракті". Згідно з контрактом, роботи мають закінчити до кінця 2024 року.

Укргідроенерго також сказало, що на момент укладання контрактів Браденс не перебував під санкціями та що компанія проводить "ретельну перевірку контрагентів щодо зв’язків із країною-агресором". В Укргідроенерго додали, що у зв’язку із запровадженими проти бізнесмена санкціями розпочали додаткові перевірки, за результатами яких "буде вжито заходів відповідно до чинного контракту та законодавства України".

Браденс також є директором кількох компаній з офісами в Лондоні, зокрема TGR Corporate Concierge, яка опинилася під санкціями США. Також Вашингтон вніс до санкційного списку тайську компанію Siam Expert Trading Company, яку вважають "пов’язаною з Браденсом" і яка може бути причетною до експорту електроніки в росію. За даними FT, цього року компанія багаторазово відправляла товари для підсанкційної російської компанії Tornetcom, яка постачає країні-агресору системи обробки даних та інші технології.

ДніпроГЕСсанкціїУкргідроенерго

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