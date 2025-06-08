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Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає – ОВА

08 червня 2025, 19:19
Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає – ОВА
Суми. Фото: rbc.ua
З прикордонних районів, які систематично обстрілюються, триває евакуація цивільних.
Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але знаходиться під контролем Сил оборони. Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає.
 
Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. 
 
"Останнім часом у медіа та телеграм-каналах ширяться емоційні заяви різних людей щодо безпекової ситуації в області. Закликаю орієнтуватися виключно на офіційні джерела. Обласна влада перебуває у постійній координації з військовим командуванням. Усі рішення приймаються вчасно й відповідально", - написав він у Telegram. 
 
Він зазначив, що з прикордонних районів, які систематично обстрілюються, триває евакуація цивільного населення. 
 
За останній тиждень на безпечніші території виїхали майже 900 людей. До евакуаційних заходів залучені районні адміністрації, рятувальники, поліція, волонтерські організації. В області функціонують транзитні центри та пункти тимчасового розміщення – ресурси для прийому людей є.
 
"Ми не недооцінюємо загроз. Але й не перебільшуємо", - наголосив Григоров. 
Сумиевакуаціявійна в Україніросія окупанти

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