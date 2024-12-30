Підсумки 2024: рекордне зростання криптогаманця Trustee Plus із вбудованою платіжною карткою

Цей рік став для криптогаманця Trustee Plus періодом відчутних змін, виводячи компанію на новий рівень в індустрії цифрових активів України. За минулі роки він став не просто інструментом для зберігання криптовалюти, а справжнім феноменом, що поєднує інновації та рекордні досягнення.

Проривним продуктом стала криптокарта Trustee Plus, яка привернула увагу понад 135 000 користувачів. Для безлічі клієнтів карта стала ключем до безперешкодного використання цифрових активів у реальному житті.

Не менш винятковими виявилися і результати роботи криптогаманця. Застосунок Trustee Plus завантажили понад 630 000 разів, а загальний обсяг транзакцій перевищив 22,6 мільйона. Показники є наочним свідченням довіри користувачів до платформи, яка не тільки забезпечує безпеку їхніх активів, а й пропонує зручність використання.

Ринок криптовалютних карт загалом виявився підкорений компанією. Дослідження MNBC показує, що Trustee Plus посідає на ньому провідні позиції з часткою в 66,6%. Цей успіх підтверджує, що постійне оновлення функціоналу та увага до потреб користувачів дають змогу залишатися попереду всіх конкурентів.

«Ми дотримуємося трьох ключових принципів: максимально просте використання для наших клієнтів, повна легальність і міжнародні стандарти обслуговування. У 2025 році ми представимо нові функції та сервіси, які відкриють для наших клієнтів нові горизонти», — зазначив CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Вадим Груша на Incrypted Conference 2024

Тим часом компанія активно розвиває свої продукти й анонсувала запуск фізичної картки, яка одразу залучила понад 5000 попередніх замовлень. До того ж Trustee Plus розширив можливості гаманця, додавши перекази за IBAN і поліпшивши процес обміну криптовалют на карту. Тепер користувачі отримали нові способи поповнити гаманець tether trc20 або біткоїн-рахунок.

Компанія не обмежується тільки комерційними успіхами. Цього року Trustee Plus пожертвувала понад 700 000 гривень до фонду «Янголи», підтримавши українських військовослужбовців. Цей крок демонструє не тільки фінансову спроможність компанії, а й відповідальність перед суспільством у цей важкий період для країни.

Визнання в криптоспільноті не змусило на себе чекати: за версією Incrypted, Trustee Plus було названо кращим криптогаманцем Східної Європи 2024 року. На додаток позитивні відгуки про Trustee Plus з боку користувачів підтверджують репутацію компанії як надійного і якісного постачальника послуг у сфері криптовалют.