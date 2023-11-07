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Підтримка G7 України не послабиться – Reuters

07 листопада 2023, 10:11
Підтримка G7 України не послабиться – Reuters
Загалом, за майже два роки Україні вже було надано понад 30 млрд доларів.

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що на підтримку країнами G7 України не вплине загострення конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Очільники МЗС країн G7 (Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США) а також представник Європейського Союзу зустрінуться в Токіо 7-8 листопада, щоб обговорити, зокрема, війну росії проти України.

"Наша відданість продовженню суворих санкцій проти росії та рішуча підтримка України не похитнуться, навіть якщо ситуація на Близькому Сході загостриться", - заявила Камікава.

Вона додала, міністри закордонних справ "Великої сімки" під час зустрічі також матимуть онлайн-розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

З початку повномасштабного вторгнення рф партнери G7 підтримували Україну в усіх можливих напрямках. 

 

 

 

війна в Україніросія окупантипідтримка УкраїниG-7

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