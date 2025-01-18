Підтримка Маском ультраправих є неприйнятною і загрожує європейській демократії – Шольц

За словами канцлера Німеччини, американський мільярдер підтримує ультраправих у багатьох країнах.

Дружні стосунки мільярдера Ілона Маска з ультраправими "ставить під загрозу" демократію у Європі.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції у Берліні, передає Politico.

"Він підтримує ультраправих всюди в Європі - у Великій Британії, Німеччині, багатьох інших країнах - і це те, що абсолютно неприйнятно. Це ставить під загрозу демократичний розвиток Європи, це ставить під загрозу нашу спільноту, і це необхідно критикувати", - наголосив політик.

За словами Шольца, він не проти того, аби Маск висловлював свою свободу слова, проте додав: