Підтримка Маском ультраправих є неприйнятною і загрожує європейській демократії – Шольц
18 січня 2025, 10:19
Олаф Шольц
За словами канцлера Німеччини, американський мільярдер підтримує ультраправих у багатьох країнах.
Дружні стосунки мільярдера Ілона Маска з ультраправими "ставить під загрозу" демократію у Європі.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції у Берліні, передає Politico.
"Він підтримує ультраправих всюди в Європі - у Великій Британії, Німеччині, багатьох інших країнах - і це те, що абсолютно неприйнятно. Це ставить під загрозу демократичний розвиток Європи, це ставить під загрозу нашу спільноту, і це необхідно критикувати", - наголосив політик.
За словами Шольца, він не проти того, аби Маск висловлював свою свободу слова, проте додав:
"Його перехід на бік ультраправих, чи то з бізнес-інтересів, чи то з причин, пов'язаних з його власною політичною позицією, є неприйнятним".
У виданні нагадали, що Маск підтримав правих діячів та ідеї по всьому світу, а саме ультраправу "Альтернативу для Німеччини" на майбутніх дострокових федеральних виборах, які відбудуться 23 лютого.
"Магнат соціальних мереж також є одним з найпалкіших прихильників Дональда Трампа, завдяки чому увійшов до найближчого оточення новообраного президента США, а також підтримав британську праворадикальну партію "Реформи Великобританії", і є припущення, що незабаром він може почати фінансувати цю партію", - підкреслили у Politico.