Опитування "Рейтингу": У Раду проходять п'ять партій

Політична партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних уподобань українців, за останній тиждень її рейтинг зріс. За неї готові проголосувати 49,5% виборців серед тих, хто має намір узяти участь у виборах 21 липня і визначився із симпатіями, тоді як попереднього тижня цей показник становив близько 47%.

Про це свідчить соціологічне опитування групи "Рейтинг", який проводили 13-17 липня 2019 року. Було опитано 2500 осіб. Помилка репрезентативності дослідження, яке проводили методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face), - не більш ніж 2,0%.

Опитування показало, що долають прохідний бар'єр ще чотири партії: "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука (10,5%), "Європейська солідарність" Петра Порошенка (7,7%), "Батьківщина" Юлії Тимошенко (6,9%), партія "Голос" Святослава Вакарчука (5,9%).

Менший від прохідного бар'єру рейтинг у "Сили і Честі" Ігоря Смешка (3,8%), "Опозиційного блоку" (3,1%), Радикальної партії (2,3%), "Свободи" (2,2%) , Партії Шарія (2,0%), "Української стратегії" (1,7%), "Громадянської позиції" (1,4%).

Решта партій набирають менш ніж 1%.

Читайте також: У Зеленського допускають ще одні дострокові вибори