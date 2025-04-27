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Підтримка Трампа нижча, ніж у будь-якого президента за останні 70 років

27 квітня 2025, 19:31
Підтримка Трампа нижча, ніж у будь-якого президента за останні 70 років
На сьогодні політику Трампа схвалюють 41% опитаних американців.

Перші 100 днів показали, що підтримка президента США Дональда Трампа рекордно знизилася порівняно з усіма попередниками протягом останніх семи десятиліть. 

Про це пише CNN на основі даних опитування, проведеного на замовлення телеканалу компанією SSRS.

Опитування показує, що політику Трампа наразі схвалюють 41% опитаних американців, а це найнижчий рівень для будь-кого з новообраних президентів на межі їхнього 100-денного терміну щонайменше з часів Дуайта Ейзенхауера. 

Також результат Трампа зараз гірший за показники після 100 днів першого терміну.

Підтримка політики Трампа з березня знизилася на 4 процентних пункти, а з лютого – на 7.

Всьогго 22% респондентів висловили рішучу підтримку діяльності Трампа на посаді президента. 45% заявили, що рішуче не схвалюють її. 

З урахуванням партійних симпатій респондентів, у підтримці Трампа зберігається поляризація – 86% республіканців схвалюють його дії, тоді як 93% демократів не схвалюють. Серед "незалежних" підтримка Трампа знизилася до 31%.

Крім того, опитування показало, що підтримка діяльності Трампа знижується в усіх сферах політики, а в питанні інфляції вона знизилась з березня на 9 пунктів до 35%, стосовно тарифів – на 4 пункти, до 35%, позитивну оцінку його крокам в економіці дають 39%, що на 5 пунктів менше, ніж  у березні. 

Підтримка кроків щодо управління федеральним урядом впала на шість пунктів, до 42% і тільки 46% вважають, що Трамп буде призначати на посади найкращих фахівців, що на 8 пунктів менше, ніж в кінці року. 

Менш як 43% вважають "турбозміни" в державних відомствах, ініційовані Трампом і командою, необхідним кроком, тоді як 57% відповіли, що бачать у цьому підході зайві ризики для країни.

А ще 39% розказали про підтримку зовнішньої політики Трампа, тоді як не схвалюють її 60%. 

50% респондентів заявили про той чи інший рівень впевненості, що Трамп спроможний належно впоратися із зовнішньополітичними завданнями. До початку його другої каденції це було 55%. 

А от в питанні міграційної політики про підтримку Трампа заявили 45%, що на шість пунктів менше, ніж у березні. 

Щодо підтримки віцепрезидента Джей Ді Венса сказали 41%, тоді як не схвалюють його роботу на посаді 58%.

 
СШАДональд Трамп

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