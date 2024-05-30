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ПОЛІТИКА

Підтримка України буде ключовою темою на липневому саміті НАТО – Столтенберг

30 травня 2024, 17:48
Підтримка України буде ключовою темою на липневому саміті НАТО – Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Саміт запланований на 9-11 липня у Вашингтоні.

Під час липневого засідання НАТО, зміцнення підтримки України буде одним з питань, яке обговорять лідери країн-членів альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, якого цитує The Guardian.

За словами Столтенберга, під час засідання буде зроблено кроки щодо інвестування в безпеку альянсу, зміцнення зв'язків з партнерами, а також посилення підтримки України.

Він додав, що виклики, з якими сьогодні бореться Україна, стають дедалі більшими та складнішими. Перемога країни залежить від рішучої підтримки з боку Північноатлантичного альянсу.

"Тому на липневому саміті НАТО ми плануємо поставити нашу підтримку на міцніший фундамент. В тому числі за рахунок посилення ролі НАТО в координації допомоги в галузі безпеки і тренувань, а також багаторічних фінансових зобов'язань", - додав генеральний секретар НАТО.

Зокрема під час засідання порушать питання посилення співпраці з партнерами НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні. Мова йде про Австралію, Нову Зеландію, Японію й інших.

"На нашому завтрашньому засіданні на рівні міністрів закордонних справ ми також обговоримо, як подолати нестабільність у нашому південному сусідстві, в тому числі постійну загрозу тероризму", - додав він.

саміт НАТОЄнс Столтенбергпідтримка України

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