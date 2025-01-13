Підтримка України не повинна впливати на інші витрати Німеччини – Шольц

Однак Шольц стверджує, що в парламенті немає більшості, яка б підтримала призупинення суворих обмежень на державні запозичення в Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час передвиборчого заходу в Білефельді, що виступає проти збільшення поставок зброї Україні, якщо це потребуватиме скорочення фінансування інших статей бюджету.

"Я проти того, щоб ми забирали це з пенсій, я проти того, щоб ми робили це через скорочення місцевих бюджетів, я проти того, щоб ми інвестували менше грошей у залізниці і дороги. Тому ви повинні фінансувати це додатково", – заявив він.

Однак Шольц стверджує, що в парламенті немає більшості, яка б підтримала призупинення суворих обмежень на державні запозичення в Німеччині, відомих як боргове гальмо, для фінансування допомоги Україні та інших політик.

Власний трипартійний коаліційний уряд Шольца розпався після того, як після місяців запеклих переговорів не вдалося досягти угоди щодо бюджету на 2025 рік. Дострокові вибори призначені на 23 лютого.