Щоб допомогти Україні необхідно налагодити діалог між міністрами Шотландської національної партії та їхніми колегами в Лондоні.

Представники Шотландської національної партії (ШНП) запропонували чудову ідею: Шотландія повинна допомогти виробляти зброю для України. Минулого тижня її озвучив Стюарт Макдональд, член ШНП, колишній речник з питань оборони у Вестмінстері, і її погодив — хоча й обережно — речник шотландського уряду. Виробляючи те, чого відчайдушно потребує Україна, Шотландія, як нація, відіграє свою роль у захисті ліберальної демократії від загрози безжальної тиранії; розвиваючи виробництво озброєнь, Шотландія буде на передовій технологій, готуючи нове покоління кваліфікованих робітників.

Про це повідомляє The Times.

"Чи станеться щось із перерахованого вище? Почнемо з того, що торгівля зброєю не є одним з пріоритетних питань на порядку денному ШНП. Є й інші причини для вагань. Міністри можуть бути не в захваті від ідеї формування активного партнерства з урядом Великої Британії, який, на їхню думку, вороже налаштований до шотландських інтересів", - йдеться у повідомленні.

Проте, якщо Шотландія хоче зробити щось вартісне, міжнародна співпраця буде вкрай необхідною, оскільки лише міністерство оборони разом з експертами в Лондоні та Києві точно знають, чого потребує Україна. Це може означати тісну співпрацю з оборонними компаніями, які працюють по всій Великій Британії, в тому числі з тими, що беруть участь у контрактах, які ШНП вважає токсичними.

Макдональд зазначив, що на підтримку свого аргументу, метою було б формування партнерства з українським оборонним сектором для розвитку "інвестицій в навички, стажування, дослідження і розробки — всі делеговані функції уряду". Це справді було б цінним внеском у військові зусилля, але для того, щоб досягти прогресу, необхідно налагодити діалог між міністрами ШНП та їхніми колегами в Лондоні.

"Шотландські міністри намагаються дистанціюватися від усього, що можна назвати "історією успіху" Великої Британії", — пише The Times.