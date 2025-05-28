Підтримка війни в росії слабшає на фоні уповільнення зростання рівня життя – FT

російська економіка перебуває в напруженому стані, і проблеми накопичуються.

Період стрімкого зростання рівня життя росіян, який став одним із факторів підтримки війни в Україні, починає поступово завершуватися. Найбільше економічні витрати на військове вторгнення б’ють по тих, хто звик жити на широку ногу.

Про це повідомляє Financial Times.

З лютого 2022 року суттєве зростання зарплат і напружений ринок праці допомагали кремлю зберігати соціальну стабільність, незважаючи на санкції, інфляцію та інші економічні труднощі. Проте, за даними аналізу оголошень про найм, який провели в FT, темпи зростання зарплат нових співробітників почали сповільнюватися на початку 2025 року. Так, якщо у вересні-грудні 2024 року номінальні зарплати зросли на 4,2%, то у перші три місяці 2025-го – лише на 2,2%.

Хоча економісти прогнозують уповільнення зростання ВВП і падіння доходів від продажу нафти, відчуття фінансової стабільності у населення поки зберігається. російський економіст Костянтин Насонов пояснює це так: "російська економіка перебуває в напруженому стані, і проблеми накопичуються. Але водночас у людей більше грошей, ніж раніше. Ці тенденції не є взаємовиключними".

За офіційними даними Росстату, зростання реальних доходів населення у січні-березні 2025 року сповільнилося до 7,1% порівняно із середнім показником у 8,3% за минулий рік. Хоча після вторгнення доходи росіян спочатку впали, наприкінці 2022 року вони почали стрімко зростати – темпами, не баченими за останнє десятиліття. Навіть загальна інфляція близько 30% за три роки не зруйнувала цей тренд.

Опитування російського агентства "Левада" свідчать, що у середині 2024 року вперше за понад 10 років частка тих, хто оцінює своє матеріальне становище позитивно, перевищила частку незадоволених. Водночас дослідження Інституту економік, Банку Фінляндії та ВШЕ підтверджують, що 2023 рік став для росіян найкращим фінансовим роком за останнє десятиліття. Проте результати незалежних опитувань групи Chronicles показують більш поміркований оптимізм, але без ознак різкого економічного спаду, що міг би спричинити політичну нестабільність.

Опозиціонер Олексій Міняйло наголошує: "Чим важчим стає життя у фінансовому плані, тим менша ймовірність того, що хтось підтримає війну". Військові витрати особливо боляче вдарили по заможних верствах населення, тоді як бідні сім’ї тепер часто живуть за рахунок доходів чоловіків, мобілізованих на фронт, зазначає науковиця Олександра Прокопенко.

Економіка росії починає втрачати оберти: за офіційними прогнозами, зростання ВВП у 2025 році становитиме близько 2%, що майже вдвічі менше середнього показника за останні два роки. Запаси валютних резервів виснажуються, а низькі ціни на нафту обмежують надходження до бюджету. Крім того, високі ставки Центробанку — 21% — ускладнюють отримання кредитів бізнесом. Водночас більшість робочої сили вже зайнята, тож зростання економіки гальмується.

Проте, за оцінками експертів, ще мине час, перш ніж помітний економічний удар відчує більшість росіян і це вплине на їхні політичні настрої.