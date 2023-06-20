Підтверджена статистика ООН від війни рф: 9000 загинуло і 15000 поранено

руїни після ракетного удару в Дніпрі

В Організації Об’єднаних Націй підтвердили інформацію про загибель в Україні більше 9 тисяч людей і поранення понад 15 тисяч осіб через повномасштабнп вторгнення росії.

В ООН наголосили, що фактичні цифри жертв агресії росії в Україні значно вищі, оскільки є затримки з отриманням інформації з місць активних бойових дій.

Про це йдеться на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"В період з 1 по 18 червня цього року управління зафіксувало 557 жертв серед цивільного населення України: 112 загиблих та 455 поранених", написано в матеріалі.

За даними ООН, найбільш поширеною причиною загибелі людей були вибухонебезпечна зброя великої зони дії - 96%, а також міни і вибухонебезпечні предмети - 4%.

Загалом від початку повномасштабної війни ООН зафіксувала 24 862 жертви серед цивільного населення в Україні – 9083 особи загинули і 15 779 були поранені.

Також багато звітів все ще потребують підтвердження.