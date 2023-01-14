Підтверджено пуски російських ракет з півдня. Повітряна тривога просувається на захід України (ДОПОВНЮЄТЬСЯ)

Працює ППО

Про запуск російських ракет з півдня на територію України повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Перші три ракети помічено над Миколаївщиною.

Станом на 14:50 в Чорному морі п'ять ракетоносіїв. Загальний залп становить 36 "Калібрів". Про це повідомляє речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

Повітряна тривога по всій Україні.

17:05. Відбій повітряної тривоги по всіх областях України.

16:19. Мер Києва Кличко підтвердив звуки вибухів у столиці, наразі в місті працює ППО.

16:16. На Львівщині є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури, можливі перебої у постачанні світла та води, повідомив керівник ОВА Козицький.

16:08. У Дніпрі є влучання російської ракети в багатоквартирний будинок, повідомив заступник голови ОП Тимошенко. Під завалами перебувають люди. Зруйнований як мінімум один під’їзд.

16:07. рф вдарила по критичній інфраструктурі у Харківській області, на місці працюють екстрені служби, повідомив голова ОВА Синєгубов.

15:47. Тимчасово припинено рух Харківського метрополітену.

15:43. У Львівській області працюють сили ППО, повідомив керівник ОВА Козицький.

15:41. На Івано-Франківщині та у Дніпрі чутно звуки вибухів.

15:38. На Вінниччині чутно повторні звуки вибухів.

15:36. Київщина. Ракети над областю. Щонайменше одна над Фастовом.

15:34. Над Вінниччиною працює тактична авіація.

15:31. Ворог працює по Півдню, Центру і Заходу. Є ураження об'єктів інфраструктури

15:28. За попередньою інформацією на Дніпропетровщині працює ППО. Вибухи у Кривому Розі.

15:26. Працює ППО в Івано-Франківській області. Помічені 2 ракети.

15:22. 3 ракети рухалися вздовж кордону з Молдовою (Дністер), 1 в сторону Вінниці.

15:16. Ракети над Хмельниччиною та Вінничиною.

15:11. Вінничина. Працює ППО. Повідомляють про вибух.

15:09. Львівщина. Загроза ракетних ударів.

15:06. Одещина, працює ППО.