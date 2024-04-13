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ПОЛІТИКА

Підйом оборонного сектора: виробники озброєнь переживають важливий період – FT

13 квітня 2024, 14:41
Підйом оборонного сектора: виробники озброєнь переживають важливий період – FT
Фото: alliance/dpa/D
Оборонні компанії мають популярність, зважаючи на виклики для світової безпеки особливо зі сторони владіміра путіна.

Багатьом інвесторам вдавалося роками ігнорувати оборонний сектор Європи, особливо в період до повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Звісно, в ретроспективі це було наївно, але на той час — переконливо. Але тепер все змінилось. 

Цього року показники сектору технологій були дійсно вражаючими. У той час як акції американських технологічних компаній та виробників мікросхем привернули до себе основну увагу фондових менеджерів, європейський оборонний сектор стрімко розвивався. Пакет європейських оборонних акцій Goldman Sachs (однієї з найбільших інвестиційних компаній у США та світі) піднявся на 40% лише цього року.

Про це повідомляє Financial Times.

"Традиційно оборонна промисловість є досить чутливою темою, особливо в Європі. Однак початок війни в Україні та інші зони напруженості й конфліктів по всьому світу змінили погляд багатьох людей на оборонну політику", — сказав Мартін Роземюллер, виконавчий директор фінансової установи VanEck Europe.

Серед яскравих прикладів у цьому секторі — акції британської компанії BAE Systems, які цього року зросли на 15%, випередивши ширший британський індекс. Німецька компанія Rheinmetall, яка виробляє боєприпаси, зросла на приголомшливі 83%. Акції баварської компанії Renk зросли на 71% з моменту виходу на біржу в лютому. Серед іншого, Renk виробляє підшипники ковзання для танків. 

Сектор працює занадто добре для свого ж блага. З моменту вторгнення в Україну пакет акцій Goldman's майже безперервно зростав у ціні, в результаті чого їхня вартість зросла приблизно на 45% порівняно з більш широким ринком, тоді як середній показник відставання становив 7%. Коливання пов'язані з широким колом інвесторів, які роками ігнорували оборонний сектор, а тепер занадто ним захопилися.

озброєннявійна в Україниросія загроза

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