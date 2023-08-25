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Пєсков заявив про непричетність кремля до падіння літака з Прігожиним

25 серпня 2023, 14:49
Пєсков заявив про непричетність кремля до падіння літака з Прігожиним
Фото: РБК
У кремлі наголошують, поки не можуть сказати, яким буде майбутнє "Вагнера".

У кремлі називають "абсолютною брехнею" заяви про те, що за загибеллю ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина в автокатастрофі може стояти адміністрація президента рф.

Про це заявив речник владіміра путіна, Дмитро Пєсков, пишуть російські засоби масової пропаганди.

Говорячи про причини катастрофи, прессекретар російського диктатора заявив, що фактів поки що небагато, їх слід з'ясувати слідству.  За його словами, офіційні підсумки розслідування буде опубліковано пізніше.

"Для підтвердження загибелі Прігожина потрібні експертизи, зокрема, генетична. Поки що офіційних результатів немає", - наголосив представник кремля. 

Також він заявив, що не може нічого сказати про майбутнє ПВК "Вагнер". Втім, він зазначав, що де-юре такої структури немає.

пєсковвійна в Україніросія окупантипрігожин

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