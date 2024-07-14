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Пєсков заявив, що росія націлить ракети на столиці Європи

14 липня 2024, 11:07
Пєсков заявив, що росія націлить ракети на столиці Європи
Фото: tass.ru
За його словами, це будуть дії у відповідь на розміщення американських ракет у Німеччині.
росія націлиться на столиці країн Європи у відповідь на розміщення нових ракет США.
 
Про це заявив прессекретар путіна Дмитро Пєсков у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.
 
"Це ж завжди була така парадоксальна ситуація. США розміщували такі ракети. Різного виду ракети різної дальності, але традиційно спрямовані на нашу країну. Наша країна, відповідно, як цілі визначала для наших ракет ці європейські точки. І складається парадоксальна ситуація", - заявив Пєсков.
 
Коментуючи плани розміщення американських далекобійних ракет в Німеччині, Пєсков також заявив, що Європа перебуває у прицілі російських ракет, а рф - у прицілі американських ракет, які перебувають у Європі".
 
"Ми вже це проходили. Це вже все було. Ми маємо потенціал, щоб стримувати ці ракети. Але потенційною жертвою є столиці цих держав. Європа зараз тріщить по швах. Для Європи зараз не найкращий час. У різних конфігураціях повторення історії неминуче", - заявив Пєсков.
 
Нагадаємо, що раніше Білий дім заявив, що з 2026 року в Німеччині вперше із закінчення холодної війни розмістять американські крилаті ракети "Томагавк", зенітні ракети SM-6 та нову гіперзвукову зброю. Дальність дії крилатих ракет США становить до 2500 км - теоретично вони можуть долетіти до москви.

 

Дмитро Пєсковвійна в Україніросія окупанти

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