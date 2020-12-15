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Pinterest заплатив $20 мільйонів через гендерну дискримінацію

У серпні Броугер звинуватила керівництво компанії Pinterest у гендерній дискримінації
Відомий американський інтернет-сервіс Pinterest виплатив 20 мільйонів доларів задля врегулювання судового позову про гендерну дискримінацію з боку свого колишнього операційного директора Франсуази Броугер.
Pinterest заплатив $20 мільйонів через гендерну дискримінацію Фото: з вільних джерел

У пресслужбі Pinterest зазначили, що сторони змогли в підсумку досягти мирного рішення у цій справі, повідомляє "Укрінформ".

"Франсуаза вітає кроки, на які пішов Pinterest для покращення умов праці. Вона задоволена тим, що компанія прагне до побудови культури, яка дозволить усім співробітникам відчувати підтримку та причетність", - говориться у спільній підсумковій заяві сторін.

Як відомо, у серпні Броугер звинуватила керівництво компанії Pinterest у гендерній дискримінації. Вона скаржилася, що її заробітна плата нижча, ніж у колег-чоловіків. Також Франсуаза заявляла, що один із засновників Pinterest Бен Зільберман переважно лиш враховував у робочому процесі думки кількох співробітників-чоловіків, а інших - ігнорував.

Згодом Броугер заявила про намір подати на Pinterest у суд, її в цьому підтримали ще 2 співробітниці компанії, які теж відчували несправедливість в оплаті праці. На додаток, за словами цих жінок, їх спроби обговорити згадані питання у відділі кадрів компанії були проігноровані.

Pinterest - це соціальний фотосервіс. Після того, як зображення завантажені на Pinterest, вони називаються пінами, а колекції, до яких вони належать, - дошки. Місія сайту - "об’єднати весь світ за допомогою речей, які їм цікаві".

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15 12 2020 10:32
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