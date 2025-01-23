Після 13 років перерви відновлено комерційне авіасполучення між Туреччиною і Сирією

Авіакомпанія Turkish Airlines буде літати тричі на тиждень між Стамбулом і Дамаском

Між Туреччиною та Сирією відновилося комерційне авіасполучення після 13 років перерви. В четвер, 23 січня, зі Стамбула до Дамаска вирушив рейс Turkish Airlines.

Про це повідомили турецькі ЗМІ, передає Associated Press.

Журналісти показали, як сирійські сім'ї, які були загорнуті у національний прапор, співали та раділи, готуючись до посадки на рейс TK0846 до Дамаска. Вже у літаку пасажири продовжили святкувати, співаючи гімн повстання "Тримай голову високо, ти - вільний сирієць". Один із чоловіків не стримався та заплакав в очікуванні зльоту.

"Я скучив за Сирією і радий, що лечу назад", - зазначив Фуад Абдулхалід, який прожив у Туреччині 12 років.