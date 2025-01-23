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Після 13 років перерви відновлено комерційне авіасполучення між Туреччиною і Сирією

23 січня 2025, 20:53
Після 13 років перерви відновлено комерційне авіасполучення між Туреччиною і Сирією
Фото: honeymoontips.co.uk
Авіакомпанія Turkish Airlines буде літати тричі на тиждень між Стамбулом і Дамаском
Між Туреччиною та Сирією відновилося комерційне авіасполучення після 13 років перерви. В четвер, 23 січня, зі Стамбула до Дамаска вирушив рейс Turkish Airlines.
 
Про це повідомили турецькі ЗМІ, передає Associated Press.
 
Журналісти показали, як сирійські сім'ї, які були загорнуті у національний прапор, співали та раділи, готуючись до посадки на рейс TK0846 до Дамаска. Вже у літаку пасажири продовжили святкувати, співаючи гімн повстання "Тримай голову високо, ти - вільний сирієць". Один із чоловіків не стримався та заплакав в очікуванні зльоту. 
 
"Я скучив за Сирією і радий, що лечу назад", - зазначив Фуад Абдулхалід, який прожив у Туреччині 12 років.
 
Водночас інший пасажир Наїль Беязид розповів, що сподівається відвідати свій дім вперше після евакуації з Сирії. 
 
"Ми дуже раді, що Сирія була звільнена, і ситуація дуже хороша. У нас був будинок, фабрика. У нас також були машини, яких зараз немає. Ми збираємося повернутися, щоб подивитися", - додав чоловік.
 
У виданні нагадали, що на початку січня у Дамаску приземлився перший міжнародний комерційний рейс Королівських йорданських авіаліній після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада.
 
Також Туреччина пообіцяла Сирії допомогти відновити економіку країни та покращити становище у її енергетичному секторі. 
 
Водночас генеральний директор "Турецьких авіаліній" Білал Ексі заявив, що його авіакомпанія буде літати тричі на тиждень між Стамбулом і Дамаском. 

 

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