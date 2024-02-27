Після атак дронів росія відмовляється від експорт бензину

Планується, що заборона діятиме пів року.

На росії заборонять експорт бензину до інших країн з 1 березня.



Про це повідомляє "Раідо Свобода" із посиланням на представника віцепрем'єра рф Олександра Новака.

Вважається, що це допоможе утримати ціни у сезон збільшеного попиту на пальне на тлі скорочення виробництва. Крім того, як очікується, російські НПЗ зобов'яжуть продавати 16% дизельного палива на біржі. Нині вони мають продавати лише 12,5%.



Видання пов’язує обмеження, яке вводиться на росії, з серією атак ЗСУ на нафтопереробні заводи та аваріями, наслідки яких не можуть бути швидко подолані через західні санкції. У січні-лютому чотири нафтопереробні заводи в росії - у Волгограді, Краснодарському краї, Туапсе та Усть-Лузі - були пошкоджені внаслідок атак безпілотників. Серйозна поломка також сталася на Нижегородському НПЗ. На цьому тлі біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо з початку року зросли на 8-23%.