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Після атак дронів росія відмовляється від експорт бензину

27 лютого 2024, 13:57
Після атак дронів росія відмовляється від експорт бензину
Фото: oilandgas.co.nz
Планується, що заборона діятиме пів року.

На росії заборонять експорт бензину до інших країн з 1 березня. 

Про це повідомляє "Раідо Свобода" із посиланням на представника віцепрем'єра рф Олександра Новака.

Вважається, що це допоможе утримати ціни у сезон збільшеного попиту на пальне на тлі скорочення виробництва. Крім того, як очікується, російські НПЗ зобов'яжуть продавати 16% дизельного палива на біржі. Нині вони мають продавати лише 12,5%.

Видання пов’язує обмеження, яке вводиться на росії, з серією атак ЗСУ на нафтопереробні заводи та аваріями, наслідки яких не можуть бути швидко подолані через західні санкції. У січні-лютому чотири нафтопереробні заводи в росії - у Волгограді, Краснодарському краї, Туапсе та Усть-Лузі - були пошкоджені внаслідок атак безпілотників. Серйозна поломка також сталася на Нижегородському НПЗ. На цьому тлі біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо з початку року зросли на 8-23%.

 

бензинвійна в Україніросія окупантиекспорт газу

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