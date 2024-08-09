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Після атаки безпілотників на російський Липецьк горить аеродром і оголошено евакуацію

09 серпня 2024, 08:07
Після атаки безпілотників на російський Липецьк горить аеродром і оголошено евакуацію
Фото: firtka.if.ua
Ймоврно, горить та детонує склад боєприпасів.

В Липецькій області рф спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі після атаки безпілотника. 

Про це повідомляють російські Telegram-канали. 

Місцеві жители пишуть, що горить і детонує склад боєприпасів. 

В МНС рф підтвердили факт пожежа на аеродромі, тому уряд оголосив режим надзвичайної ситуації і розпочав евакуацію мешканців чотирьох населених пунктів, розташованих поблизу аеродрому. 

Губернатор Ігор Артамонов заявив, що в зону евакуації потрапляють понад 400 будинків. 

Він додав, що  внаслідок атаки дронів на Липецьк постраждали шестеро людей.

Також розгорнуто пункти тимчасового перебування, до евакуйованих сіл прибули автобуси. 

На місці події працюють екстрені служби і місцева влада. 

"Частина мешканців вирішила не залишати будинки і сховатися у підвалах. В населених пунктах, що евакуюються, виставляються пости для охорони будинків та майна мешканців. На під'їзних дорогах розміщені пости автоінспекції, рух транспорту обмежений", - сказав глава регіону.

 
Липецьквійна в Україні

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